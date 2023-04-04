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(Стогова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1815

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1815

Отец: Стогов Иван Дмитриевич

Мать: Стогова Прасковья Максимовна

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