Александрова (Стогова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Стогова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1820

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820

Отец: Стогов Иван Дмитриевич

Мать: Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров / Alexandroff Константин Constantin

Рождение ребёнка
07.10.1841

Сын: Александров / Alexandroff Виктор Константинович

Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin

Рождение ребёнка
11.11.1842

Дочь: (Александрова / Alexandroff) Лидия Lydie

Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin

Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Александров / Alexandroff Владимир Константинович

Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: Егорова / Egoroff (Александрова / Alexandroff) Надежда Nadia

Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin

Смерть
1910

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