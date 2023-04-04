Александрова (Стогова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1820
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1841
Сын: Александров / Alexandroff Виктор Константинович
Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin
Рождение ребёнка
11.11.1842
Дочь: (Александрова / Alexandroff) Лидия Lydie
Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin
Рождение ребёнка
01.04.1844
Сын: Александров / Alexandroff Владимир Константинович
Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin
Рождение ребёнка
03.11.1850
Дочь: Егорова / Egoroff (Александрова / Alexandroff) Надежда Nadia
Отец ребёнка: Александров / Alexandroff Константин Constantin
Смерть
1910