Александров / Alexandroff Константин Constantin
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1841
Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1842
Дочь: Лидия Lydie
Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна
Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1844
Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1850
Дочь: Егорова / Egoroff Надежда Nadia
Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна
Митава, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
цензор в Риге
Смерть
1914