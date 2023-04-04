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Александров / Alexandroff Константин Constantin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1841

Сын: Александров / Alexandroff Виктор Константинович

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна

Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1842

Дочь: Лидия Lydie

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна

Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Александров / Alexandroff Владимир Константинович

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна

Митава, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: Егорова / Egoroff Надежда Nadia

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Ивановна

Митава, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
цензор в Риге
Смерть
1914
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