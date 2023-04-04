Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти09.05.1823
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Бунин Максим
Мать: Бунина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1797
Сын: Стогов Эразм
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Золотилово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1803
Дочь: Елизавета Ελισάβετ
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1805
Дочь: Плакилла Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1808
Сын: Стогов Александр Иванович
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.12.1809
Сын: Стогов Епафродит
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1811
Сын: Стогов Илиодор
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1815
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.11.1816
Дочь: Клеопатра Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1818
Дочь: Леонида Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.02.1820
Дочь: Александрова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1823
Колоцкий монастырь
Колоцкий монастырь