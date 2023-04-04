Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

09.05.1823

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бунин Максим

Мать: Бунина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1797

Сын: Стогов Эразм

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Золотилово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1803

Дочь: Елизавета Ελισάβετ

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1805

Дочь: Плакилла Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1808

Сын: Стогов Александр Иванович

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.12.1809

Сын: Стогов Епафродит

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1811

Сын: Стогов Илиодор

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1815

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.11.1816

Дочь: Клеопатра Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.1818

Дочь: Леонида Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.02.1820

Дочь: Александрова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.09.1821

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Иван Дмитриевич

Смерть
09.05.1823
Колоцкий монастырь
Колоцкий монастырь
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