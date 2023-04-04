Бунина Настасья Ивановна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Бунин Федор1741 г.р.
Бунин Пётр1746 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Дмитрий
Отец ребёнка: Бунин Максим
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунин Федор
Отец ребёнка: Бунин Максим
Рождение ребёнка
1746
Сын: Бунин Пётр
Отец ребёнка: Бунин Максим
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Бунин Максим