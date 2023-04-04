Бунина Настасья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бунина Настасья Ивановна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Бунин Федор1741 г.р.
Бунин Пётр1746 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Дмитрий

Отец ребёнка: Бунин Максим

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунин Федор

Отец ребёнка: Бунин Максим

Рождение ребёнка
1746

Сын: Бунин Пётр

Отец ребёнка: Бунин Максим

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Бунин Максим

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