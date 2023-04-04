Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Стогова) Леонида Ивановна
(Стогова) Леонида Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.1818
Пол
Женский
Отец
Стогов Иван Дмитриевич
1766 г.р.
Мать
Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1818
Отец:
Стогов Иван Дмитриевич
Мать:
Стогова Прасковья Максимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия