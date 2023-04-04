Бунин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Бунин Кузьма

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Дмитрий

Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунин Федор

Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Бунин Пётр

Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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