Бунин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Бунин Кузьма
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Дмитрий
Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунин Федор
Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Бунин Пётр
Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Стогова (Бунина) Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Бунина Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно