Вакар (Стогова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакар (Стогова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1854

Дата смерти

20.05.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1854

Отец: Стогов Эразм

Мать: Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакар Виктор

Рождение ребёнка
1876

Сын: Вакар Анатолий

Отец ребёнка: Вакар Виктор

Рождение ребёнка
1878

Сын: Вакар Владимир

Отец ребёнка: Вакар Виктор

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
20.05.1931
Похороны
Неизвестно
Слободка-Шелеховская, Хмельницька область

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