Вакар (Стогова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1854
Дата смерти20.05.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1854
Отец: Стогов Эразм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакар Виктор
Рождение ребёнка
1876
Сын: Вакар Анатолий
Отец ребёнка: Вакар Виктор
Рождение ребёнка
1878
Сын: Вакар Владимир
Отец ребёнка: Вакар Виктор
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
20.05.1931
Похороны
Неизвестно
Слободка-Шелеховская, Хмельницька область