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Вакар Виктор

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вакар Модест

Мать: Вакар (Скоробогатова) Надежда

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакар (Стогова) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, юрист, мировой судья, Киев
Рождение ребёнка
1876

Сын: Вакар Анатолий

Мать ребёнка: Вакар (Стогова) Анна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Вакар Владимир

Мать ребёнка: Вакар (Стогова) Анна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
1930
Киев, Украинская ССР

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