Вакар Виктор
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Вакар Модест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакар (Стогова) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, юрист, мировой судья, Киев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Вакар Анатолий
Мать ребёнка: Вакар (Стогова) Анна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Вакар Владимир
Мать ребёнка: Вакар (Стогова) Анна
Смерть
1930
Киев, Украинская ССР