Вакар (Скоробогатова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатов Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Василий
Отец ребёнка: Вакар Модест
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Платон
Отец ребёнка: Вакар Модест
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Виктор
Отец ребёнка: Вакар Модест
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно