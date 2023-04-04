Вакар (Скоробогатова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакар (Скоробогатова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатов Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Василий

Отец ребёнка: Вакар Модест

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Платон

Отец ребёнка: Вакар Модест

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Виктор

Отец ребёнка: Вакар Модест

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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