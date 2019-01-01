город Тамбов, город Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Тамбов

город Тамбов, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Города
1ТАМБОВ. Губернский.При рр. Цне и Студенце.112444824401792513961Церквей: православных 18, лютеранская 1. Монастырей 2: мужский и женский. Учебных заведений 12: губернская гимназия, кадетский корпус, семинария, Александрийский институ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
город Тамбов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область
9134Тамбовгород обл.подч.52°43'41°26'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, город Тамбов
68701000001г Тамбовгород
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