Вакар Платон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Вакар Модест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Лагутина) Евгения
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, почётный мировой судья, общественный деятель
Рождение ребёнка
26.05.1894
Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения
Тульчин, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Вакар (Вакар) Вера Платоновна
Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лапина (Вакар) Надежда Платоновна
Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: Матвеева (Вакар) Елизавета Платоновна
Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения
Киев, Украинская ССР
Смерть
1928