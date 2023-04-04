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Вакар Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вакар Модест

Мать: Вакар (Скоробогатова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лагутина) Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, почётный мировой судья, общественный деятель
Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Вакар Николай Платонович

Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения

Тульчин, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Вакар (Вакар) Вера Платоновна

Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лапина (Вакар) Надежда Платоновна

Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения

Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Матвеева (Вакар) Елизавета Платоновна

Мать ребёнка: (Лагутина) Евгения

Киев, Украинская ССР
Смерть
1928

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