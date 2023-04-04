Вакар Модест
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вакар Алексей
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Василий
Мать ребёнка: Вакар Надежда
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Платон
Мать ребёнка: Вакар Надежда
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вакар Виктор
Мать ребёнка: Вакар Надежда
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
26.02.1867