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Вакар Модест

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вакар Алексей

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Василий

Мать ребёнка: Вакар Надежда

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Платон

Мать ребёнка: Вакар Надежда

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вакар Виктор

Мать ребёнка: Вакар Надежда

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
26.02.1867
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