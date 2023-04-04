(Юрьева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вакар Павел
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
26.08.1823
Сын: Вакар Платон
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакар Александр
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакар Модест
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цытович Елизавета
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Вакар Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакар Алексей
Смерть
Неизвестно