(Юрьева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юрьева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вакар Павел

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
26.08.1823

Сын: Вакар Платон

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакар Александр

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакар Модест

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цытович Елизавета

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Вакар Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакар Алексей

Смерть
Неизвестно
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