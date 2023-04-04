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Горенко Виктор

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

04.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горенко Андрей

Мать: Горенко (Стогова) Инна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горенко Катрин

Бракосочетание
1922

Жена: Горенко (Райцин) Ханна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Горенко) Ивонна (Инна)

Мать ребёнка: Горенко (Райцин) Ханна

Развод
1948

Жена: Горенко (Райцин) Ханна

Смерть
04.02.1976

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