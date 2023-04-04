Горенко Виктор
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти04.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Горенко Андрей
Мать: Горенко (Стогова) Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горенко Катрин
Бракосочетание
1922
Жена: Горенко (Райцин) Ханна
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Горенко) Ивонна (Инна)
Мать ребёнка: Горенко (Райцин) Ханна
Развод
1948
Жена: Горенко (Райцин) Ханна
Смерть
04.02.1976