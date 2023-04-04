(Змунчилла) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1939
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Змунчилла Александр
Мать: Ия Ираида
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Мария?? Андреевна
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Горенко Кирилл
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1915
Муж: Горенко Андрей
Супруг(-а): Андрей Андреевич Горенко
Рождение ребёнка
30.09.1920
Сын: Горенко Андрей (Андреас) Андреевич
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Афины
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
1939
Афины
Похороны
Неизвестно
Athens 2nd Cemetery, Athens, Greece