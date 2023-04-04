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(Змунчилла) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Змунчилла Александр

Мать: Ия Ираида

Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Мария?? Андреевна

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Горенко Кирилл

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1915

Муж: Горенко Андрей

Супруг(-а): Андрей Андреевич Горенко
Рождение ребёнка
30.09.1920

Сын: Горенко Андрей (Андреас) Андреевич

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Афины
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
1939
Афины
Похороны
Неизвестно
Athens 2nd Cemetery, Athens, Greece
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