Горенко (Васильева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Горенко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
17.05.1875
Сын: Горенко Николай
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
07.01.1878
Сын: Горенко Антон
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Смерть
Неизвестно