Горенко (Васильева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенко (Васильева) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Горенко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
17.05.1875

Сын: Горенко Николай

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Горенко Антон

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Смерть
Неизвестно

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