город Николаев, город Николаев, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Николаев

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
17НИКОЛАЕВ. Военно-морской и портовый (в пределах Херсонского уезда).На левом берегу р. Буга, при слиянии с р. Ингулом.16086253952624321233Церквей: православных 9; единоверческая 1, римско-католическая 1, протестантская 1. Синагог: еврейская 1, караимская 1. Молитвенная школа еврейская 1. Учебных заведений: Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд
Николаев (в гор. селит. черте). Десятин: 18961.71075743453718111152
Николаевские пригородние хутора1141325932596518

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15612Миколаївмістоцентр області, місто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Миколаївська
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