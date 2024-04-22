- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17НИКОЛАЕВ. Военно-морской и портовый (в пределах Херсонского уезда).На левом берегу р. Буга, при слиянии с р. Ингулом.16086253952624321233Церквей: православных 9; единоверческая 1, римско-католическая 1, протестантская 1. Синагог: еврейская 1, караимская 1. Молитвенная школа еврейская 1. Учебных заведений: Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Николаев (в гор. селит. черте). Десятин: 18961.71075743453718111152
Николаевские пригородние хутора1141325932596518
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15612Миколаївмістоцентр області, місто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Миколаївська