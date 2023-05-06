город Иркутск, город Иркутск, город Иркутск, Иркутская область (на 2019) — Familio

Иркутск

город Иркутск, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ
1Иркутск, губернский город, расположен по правому берегу реки Ангары, почти против устья р. Иркута; от Санкт-Петербурга в 5611 верстах. Женский монастырь, православных цер Показать все 49463

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Иркутский уезд
город Иркутск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13418Иркутскгород обл.подч.52°17'104°17'N-48-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, город Иркутск
25701000001г Иркутскгород
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