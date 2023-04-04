Арнольд Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.12.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Арнольд Максимилиан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Антон Анатольевич
Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арнольд) Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-архитектор
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: (Арнольд) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: (Арнольд) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Смерть
07.12.1938