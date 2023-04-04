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Арнольд Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.12.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Арнольд Максимилиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арнольд) Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-архитектор
Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: (Арнольд) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: (Арнольд) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Одесса, Одеська область
Смерть
07.12.1938

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