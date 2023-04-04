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Соловейчик Антон Сергеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

28.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1889

Отец: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1911

Жена: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1912

Дочь: Назарян (Соловейчик) Ольга

Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: (Соловейчик) Наталья

Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: (Соловейчик) Валентина

Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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