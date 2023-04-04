Соловейчик Антон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1889
Бракосочетание
09.11.1911
Рождение ребёнка
07.05.1912
Дочь: Назарян (Соловейчик) Ольга
Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: (Соловейчик) Наталья
Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: (Соловейчик) Валентина
Мать ребёнка: Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно