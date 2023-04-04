Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Соловейчик Антон Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1912

Дочь: Назарян (Соловейчик) Ольга

Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: (Соловейчик) Наталья

Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: (Соловейчик) Валентина

Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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