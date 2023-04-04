Соловейчик (Савельева) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911
Рождение ребёнка
07.05.1912
Дочь: Назарян (Соловейчик) Ольга
Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: (Соловейчик) Наталья
Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: (Соловейчик) Валентина
Отец ребёнка: Соловейчик Антон Сергеевич
Смерть
Неизвестно