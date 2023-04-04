Миндалевич Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миндалевич Михаил
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1910
Дочь: Полозова (Миндалевич) Галина
Мать ребёнка: Ковальская (Соловейчик) Анна
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Миндалевич) Татьяна
Мать ребёнка: Ковальская (Соловейчик) Анна
Смерть
Неизвестно