Миндалевич Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндалевич Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миндалевич Михаил

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ковальская (Соловейчик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальская (Соловейчик) Анна

Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Полозова (Миндалевич) Галина

Мать ребёнка: Ковальская (Соловейчик) Анна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Миндалевич) Татьяна

Мать ребёнка: Ковальская (Соловейчик) Анна

Смерть
Неизвестно

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