Соловейчик (Соловейчик) Хана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ман (Манко Гелалович)
Мать: Родда Лазаревна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1835
Сын: Соловейчик Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Соловейчик Альберт Лазарь
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Соловейчик-Фрейдус Сара (Шарлотта)
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Соловейчик Борис Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)