Соловейчик (Соловейчик) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Соловейчик) Хана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ман (Манко Гелалович)

Мать: Родда Лазаревна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соловейчик Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Соловейчик Альберт Лазарь

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Соловейчик-Фрейдус Сара (Шарлотта)

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1848

Сын: Соловейчик Борис Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Соловейчик Исаак (Ицик)

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Отец ребёнка: Соловейчик Йохель (Михаил)

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
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