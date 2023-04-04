Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

09.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)

Мать: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Александр Эммануилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловейчик) Софья Эммануиловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловейчик) Амалия Эммануиловна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кауфман (Соловейчик) Любовь Эммануиловна

Мать ребёнка: ?

Одесса, Одеська область
Смерть
09.10.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Воспаление легких

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