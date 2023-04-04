Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти09.10.1885
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Александр Эммануилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловейчик) Софья Эммануиловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловейчик) Амалия Эммануиловна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
доктор медицины
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кауфман (Соловейчик) Любовь Эммануиловна
Мать ребёнка: ?
Одесса, Одеська область
Смерть
09.10.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Воспаление легких