Соловейчик Александр Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Александр Эммануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розалия Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розалия Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розалия Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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