(Меерович) Розалия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меерович) Розалия Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меерович Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловейчик Александр Эммануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловейчик Александр Эммануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Александр Эммануилович

Смерть
Неизвестно
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