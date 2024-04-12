Кауфман (Соловейчик) Любовь Эммануиловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Кауфман Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кауфман Александр Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941