Кауфман (Соловейчик) Любовь Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауфман (Соловейчик) Любовь Эммануиловна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович

Мать: ?

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Кауфман Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кауфман Александр Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауфман Александр Аркадьевич

Смерть
1941
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