Кауфман Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кауфман Аркадий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Кауфман Любовь Эммануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кауфман Любовь Эммануиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно