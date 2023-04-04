Соловейчик Йохель (Михаил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Йохель (Михаил)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1809

Отец: Соловейчик Орел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соловейчик Александр Михайлович

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Соловейчик Альберт Лазарь

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Соловейчик-Фрейдус (Соловейчик) Сара (Шарлотта)

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1848

Сын: Соловейчик Борис Михайлович

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Соловейчик Исаак (Ицик)

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно

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