Соловейчик Йохель (Михаил)
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1809
Отец: Соловейчик Орел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Соловейчик Эммануил (Мануэль) Михайлович
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Соловейчик Александр Михайлович
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Соловейчик Альберт Лазарь
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Соловейчик-Фрейдус (Соловейчик) Сара (Шарлотта)
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Соловейчик Борис Михайлович
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Мать ребёнка: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Смерть
Неизвестно