Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Место рождения

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)

Мать: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Сергей Соломонович

Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Лев Соломонович

Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловейчик) Анна Соломоновна

Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фрейдус) Вера Леоновна

Смерть
Неизвестно

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