Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Сергей Соломонович
Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Лев Соломонович
Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловейчик) Анна Соломоновна
Мать ребёнка: (Фрейдус) Вера Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фрейдус) Вера Леоновна
Смерть
Неизвестно