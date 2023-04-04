(Фрейдус) Вера Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фрейдус) Вера Леоновна

(Фрейдус) Вера Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Сергей Соломонович

Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Лев Соломонович

Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Соломоновна

Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close