(Фрейдус) Вера Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Сергей Соломонович
Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Лев Соломонович
Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Соломоновна
Отец ребёнка: Соловейчик Соломон (Шлёма Йохелевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно