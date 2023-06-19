Соловейчик Альберт Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловейчик Альберт Лазарь

Соловейчик Альберт Лазарь

avatar

Место рождения

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

06.04.1840

Дата смерти

06.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840

Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)

Мать: Соловейчик Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Место жительства
1858
Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
18.03.1870

Сын: Соловейчик Михаил Альбертович

Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Кистяковская Вера Альбертовна

Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Лунц Эмма Альбертовна

Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
провизор, банкир
Смерть
06.06.1900
Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия