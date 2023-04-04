Соловейчик Альберт Лазарь
мужской, родился 06.04.1840, Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
умер 06.06.1900, Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия
ОтецСоловейчик Йохель (Михаил)12.07.1809 г.р.
МатьСоловейчик (Соловейчик) Хана1812 г.р.
Супруги
Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна15.03.1850 г.р.
Дети
Соловейчик Михаил Альбертович18.03.1870 г.р.
Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна11.06.1873 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840
Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1858
Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
18.03.1870
Сын: Соловейчик Михаил Альбертович
Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна
Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна
Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.06.1900
Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия