Соловейчик Альберт Лазарь
Место рождения
Дата рождения06.04.1840
Дата смерти06.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840
Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)
Мать: Соловейчик Хана
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
18.03.1870
Сын: Соловейчик Михаил Альбертович
Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Кистяковская Вера Альбертовна
Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Лунц Эмма Альбертовна
Мать ребёнка: Соловейчик Екатерина Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
провизор, банкир
Смерть
06.06.1900
Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия