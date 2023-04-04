Соловейчик Альберт Лазарь 06.04.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловейчик Альберт Лазарь

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 06.04.1840, Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

умер 06.06.1900, Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия

Отец
Соловейчик Йохель (Михаил)12.07.1809 г.р.
Мать
Соловейчик (Соловейчик) Хана1812 г.р.
Супруги
Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна15.03.1850 г.р.
Дети
Соловейчик Михаил Альбертович18.03.1870 г.р.
Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна11.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840

Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)

Мать: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно

провизор, банкир

Место жительства
1858
Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Рождение ребёнка
18.03.1870

Сын: Соловейчик Михаил Альбертович

Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

Кременчуг, Полтавська область

Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна

Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна

Мать ребёнка: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
06.06.1900
Участок: 2-3 ст. Место: 17 план кладбища план участка, Россия

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