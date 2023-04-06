Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

11.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1873

Отец: Соловейчик Альберт Лазарь

Мать: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Харьков, Харківська область
Место жительства
Между 1890 и 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Между 1890 и 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Между 1897 и 1918
Киев, Киевский уезд
Место жительства
Между 1897 и 1918
Кузнечная д.14
Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Петровская Екатерина Юльевна

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Кистяковский Петр Юльевич

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: Вера Юльевна

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Рождение ребёнка
30.04.1906

Дочь: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кистяковский Игорь Юльевич

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1912

Сын: Кистяковский Андрей Юльевич

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Киев, Киевский уезд
Место жительства
1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1955
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петр Юльевич

Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистяковский Юлий Александрович

Святая Троицкая церковь г. Борзна Черниговской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
организовала один из первых детских садов в России
Крещение
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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