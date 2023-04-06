Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна
Место рождения
Дата рождения11.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1873
Место жительства
Между 1890 и 1897
Место жительства
Между 1890 и 1897
Место жительства
Между 1897 и 1918
Место жительства
Между 1897 и 1918
Кузнечная д.14
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Петровская Екатерина Юльевна
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Кистяковский Петр Юльевич
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1903
Дочь: Вера Юльевна
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Рождение ребёнка
30.04.1906
Дочь: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кистяковский Игорь Юльевич
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1912
Сын: Кистяковский Андрей Юльевич
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Место жительства
1922
Место жительства
1922
Место жительства
1955
Место жительства
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петр Юльевич
Отец ребёнка: Кистяковский Юлий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Святая Троицкая церковь г. Борзна Черниговской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
организовала один из первых детских садов в России
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно