Кистяковский Юлий Александрович
Место рождения
Дата рождения02.04.1872
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1872
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Петровская Екатерина Юльевна
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Кистяковский Петр Юльевич
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
13.12.1903
Дочь: Вера Юльевна
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
30.04.1906
Дочь: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кистяковский Игорь Юльевич
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
26.04.1912
Сын: Кистяковский Андрей Юльевич
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петр Юльевич
Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно
Святая Троицкая церковь г. Борзна Черниговской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики 2-й Фундуковской гимназии города Киева, деятель гетманского правительства
Образование
Неизвестно
Высшее, Киевский Университет им. Св. Владимира
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Гейдельберг, Карлсруэ
Крестная: Головина Евгения Платоновна
Смерть
1920
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Кисловодск