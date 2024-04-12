Кистяковский Юлий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКистяковский Юлий Александрович

Кистяковский Юлий Александрович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

02.04.1872

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1872

Отец: Кистяковский Александр Федорович

Мать: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Петровская Екатерина Юльевна

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Кистяковский Петр Юльевич

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: Вера Юльевна

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Рождение ребёнка
30.04.1906

Дочь: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кистяковский Игорь Юльевич

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Рождение ребёнка
26.04.1912

Сын: Кистяковский Андрей Юльевич

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петр Юльевич

Мать ребёнка: Кистяковская Вера Альбертовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кистяковская Вера Альбертовна

Святая Троицкая церковь г. Борзна Черниговской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики 2-й Фундуковской гимназии города Киева, деятель гетманского правительства
Образование
Неизвестно
Высшее, Киевский Университет им. Св. Владимира
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Крещение
Неизвестно
Гейдельберг, Карлсруэ
Крестная: Головина Евгения Платоновна
Смерть
1920
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Кисловодск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close