город Кисловодск, город Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Кисловодск

город-курорт Кисловодск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
920Кисловодская, слобода.при слиянии рр. Ольховой и Березовой.244699720русскиеправославныеПравославная церковь. Станичная школа. Источник Нардзана.
921Кисловодская, кзч. ст.при слиянии рр. Березовой и Подкумка.230707695русскиеправославные 1038, единоноверы 3, старообрядцы 361.Православная церковь. Старообрядческий молитвенный дом. Станичная школа.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Кисловодское сельское правление
слобода Кисловодская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
88467Кисловодскгород краев.знач.43°55'42°44'K-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город-курорт Кисловодск
7715000001г Кисловодск#Н/Д
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