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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
920Кисловодская, слобода.при слиянии рр. Ольховой и Березовой.244699720русскиеправославныеПравославная церковь. Станичная школа. Источник Нардзана.
921Кисловодская, кзч. ст.при слиянии рр. Березовой и Подкумка.230707695русскиеправославные 1038, единоноверы 3, старообрядцы 361.Православная церковь. Старообрядческий молитвенный дом. Станичная школа.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Кисловодская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88467Кисловодскгород краев.знач.43°55'42°44'K-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7715000001г Кисловодск#Н/Д