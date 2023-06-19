Гольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1906
Дата смерти20.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1906
Рождение ребёнка
16.08.1926
Сын: Гольдин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Гольдин Яков Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гольдин Яков Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
20.05.1981