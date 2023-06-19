Гольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

30.04.1906

Дата смерти

20.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1906

Отец: Кистяковский Юлий Александрович

Мать: Кистяковская Вера Альбертовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Гольдин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Гольдин Яков Савельевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гольдин Яков Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольдин Яков Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
20.05.1981
Москва, город федерального значения Москва