Гольдин Алексей Яковлевич 16.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Гольдин Алексей Яковлевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 16.08.1926, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.11.2005, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гольдин Яков Савельевич21.09.1899 г.р.
Мать
Гольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна30.04.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926

Отец: Гольдин Яков Савельевич

Мать: Гольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна

Москва, город федерального значения Москва

Образование
Неизвестно

Высшее, Московский Авиационный Институт

Смерть
03.11.2005
Москва, город федерального значения Москва

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