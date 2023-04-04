Гольдин Алексей Яковлевич
мужской, родился 16.08.1926, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.11.2005, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГольдин Яков Савельевич21.09.1899 г.р.
МатьГольдина (Кистяковская) Марианна (Муся) Юльевна30.04.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926
Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Смерть
03.11.2005
Москва, город федерального значения Москва