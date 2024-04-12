Гольдин Яков Савельевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1899
Дата смерти06.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899
Рождение ребёнка
16.08.1926
Сын: Гольдин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна
Развод
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1968