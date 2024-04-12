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Гольдин Яков Савельевич

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

21.09.1899

Дата смерти

06.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Гольдин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольдина Марианна (Муся) Юльевна

Смерть
06.07.1968
Москва, город федерального значения Москва
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