Кистяковский Александр Федорович
мужской, родился 14.03.1833
умер 13.01.1885
МатьКистяковская (Эсманская) ИринаНеизвестно г.р.
ОтецКистяковский Федор20.04.1807 г.р.
Супруги
Дети
Кистяковский Владимир Александрович30.09.1865 г.р.
Кистяковский Богдан Александрович16.11.1868 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1833
Отец: Кистяковский Федор
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
30.09.1865
Рождение ребёнка
16.11.1868
Рождение ребёнка
05.02.1870
Сын: Кистяковский Борис Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Кистяковский Юлий Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1874
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Кистяковский Игорь Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна
Смерть
13.01.1885