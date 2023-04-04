Кистяковский Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1833
Дата смерти13.01.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1833
Отец: Кистяковский Федор
Мать: Кистяковская Ирина
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
30.09.1865
Сын: Кистяковский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Кистяковский Богдан Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1870
Сын: Кистяковский Борис Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Кистяковский Юлий Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1874
Сын: Кистяковский Александр Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
(по ст. стилю)
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Кистяковский Игорь Александрович
Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
известный юрист
Смерть
13.01.1885