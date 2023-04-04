Кистяковский Александр Федорович 14.03.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кистяковский Александр Федорович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 14.03.1833

умер 13.01.1885

Мать
Кистяковская (Эсманская) ИринаНеизвестно г.р.
Отец
Кистяковский Федор20.04.1807 г.р.
Супруги
Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна1846 г.р.
Дети
Кистяковский Владимир Александрович30.09.1865 г.р.
Кистяковский Богдан Александрович16.11.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1833

Отец: Кистяковский Федор

Мать: Кистяковская (Эсманская) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно

известный юрист

Бракосочетание
1864

Жена: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Кистяковский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Кистяковский Богдан Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
05.02.1870

Сын: Кистяковский Борис Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Кистяковский Юлий Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Кистяковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

(по ст. стилю)

Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Кистяковский Игорь Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Смерть
13.01.1885

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