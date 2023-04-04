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Кистяковский Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1833

Дата смерти

13.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1833

Отец: Кистяковский Федор

Мать: Кистяковская Ирина

Бракосочетание
1864

Жена: Кистяковская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Кистяковский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Кистяковский Богдан Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1870

Сын: Кистяковский Борис Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Кистяковский Юлий Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Кистяковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
(по ст. стилю)
Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Кистяковский Игорь Александрович

Мать ребёнка: Кистяковская Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
известный юрист
Смерть
13.01.1885
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