Кистяковский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения30.09.1865
Дата смерти19.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865
Работа или профессия
Неизвестно
физикохимик, академик АН СССР
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia