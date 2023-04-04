Кистяковский Владимир Александрович 30.09.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистяковский Владимир Александрович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 30.09.1865, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 19.10.1952, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна1846 г.р.
Отец
Кистяковский Александр Федорович14.03.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865

Отец: Кистяковский Александр Федорович

Мать: Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР, СССР

Работа или профессия
Неизвестно

физикохимик, академик АН СССР

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
19.10.1952
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia

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