Кистяковский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковский Владимир Александрович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

30.09.1865

Дата смерти

19.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865

Отец: Кистяковский Александр Федорович

Мать: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
физикохимик, академик АН СССР
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia
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