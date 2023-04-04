Кистяковский Владимир Александрович
мужской, родился 30.09.1865, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 19.10.1952, Москва, город федерального значения Москва
МатьКистяковская (Чубинская) Александра Ивановна1846 г.р.
ОтецКистяковский Александр Федорович14.03.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865
Киев, Украинская ССР, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.10.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia