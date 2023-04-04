Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Михель Иван
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
30.09.1865
Сын: Кистяковский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Кистяковский Богдан Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1870
Сын: Кистяковский Борис Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Кистяковский Юлий Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1874
Сын: Кистяковский Александр Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
(по ст. стилю)
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Кистяковский Игорь Александрович
Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович
Смерть
1920