Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковская (Чубинская) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Михель Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Кистяковский Александр Федорович

Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Кистяковский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Кистяковский Богдан Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1870

Сын: Кистяковский Борис Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Кистяковский Юлий Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Кистяковский Александр Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Киев, Киевский уезд
(по ст. стилю)
Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Кистяковский Игорь Александрович

Отец ребёнка: Кистяковский Александр Федорович

Смерть
1920
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