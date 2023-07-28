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Кистяковский Богдан Александрович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

16.11.1868

Дата смерти

29.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1868

Отец: Кистяковский Александр Федорович

Мать: Кистяковская Александра Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Мать ребёнка: Кистяковская Мария Вильямовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кистяковский Александр Богданович

Мать ребёнка: Кистяковская Мария Вильямовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кистяковская Мария Вильямовна

Работа или профессия
Неизвестно
российский юрист и социолог
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.04.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
умер Богдан Александрович Кистяковский в Екатеринодаре после операции желчных камней
Похороны
Неизвестно
Краснодар, Всехсвятское кладбище.