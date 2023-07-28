Кистяковский Богдан Александрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1868
Дата смерти29.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1868
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович
Мать ребёнка: Кистяковская Мария Вильямовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кистяковский Александр Богданович
Мать ребёнка: Кистяковская Мария Вильямовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
российский юрист и социолог
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.04.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
умер Богдан Александрович Кистяковский в Екатеринодаре после операции желчных камней
Похороны
Неизвестно
Краснодар, Всехсвятское кладбище.