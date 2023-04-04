Кистяковская (Беренштам) Мария Вильямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковская (Беренштам) Мария Вильямовна

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

1869

Дата смерти

25.02.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Отец ребёнка: Кистяковский Богдан Александрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кистяковский Александр Богданович

Отец ребёнка: Кистяковский Богдан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистяковский Богдан Александрович

Смерть
25.02.1932
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