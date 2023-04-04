Кистяковская (Беренштам) Мария Вильямовна
Место рожденияUkraine
Дата рождения1869
Дата смерти25.02.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Ukraine
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович
Отец ребёнка: Кистяковский Богдан Александрович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кистяковский Александр Богданович
Отец ребёнка: Кистяковский Богдан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1932