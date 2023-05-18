Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович
Место рождения
Дата рождения18.11.1900
Дата смерти07.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1900
Бракосочетание
1926
Жена: Хильдегарда
Иммиграция
1926
Рождение ребёнка
09.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хильдегарда
Princeton, Mercer, New Jersey, United States
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
?.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирма Элейн
Развод
1942
Жена: Хильдегарда
Бракосочетание
1945
Жена: Ирма Элейн
Развод
1960
Жена: Ирма Элейн
Бракосочетание
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1982
Cambridge, Somerset, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
Cambridge, Middlesex, Massachusetts, United States of America