Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

avatar

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

18.11.1900

Дата смерти

07.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1900 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1900

Отец: Кистяковский Богдан Александрович

Мать: Кистяковская Мария Вильямовна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1926

Жена: Хильдегарда

Иммиграция
1926
Рождение ребёнка
09.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хильдегарда

Princeton, Mercer, New Jersey, United States
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
?.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирма Элейн

Развод
1942

Жена: Хильдегарда

Бракосочетание
1945

Жена: Ирма Элейн

Развод
1960

Жена: Ирма Элейн

Бракосочетание
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.1982
Cambridge, Somerset, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
Cambridge, Middlesex, Massachusetts, United States of America
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close