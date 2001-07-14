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(Шулер) Ирма Элейн

Место рождения

Nebraska, United States

Дата рождения

31.01.1908

Дата смерти

14.07.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Nebraska, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
?.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Бракосочетание
1945

Муж: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Развод
1960

Муж: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Смерть
14.07.2001
Lincoln, Middlesex, Massachusetts, United States
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