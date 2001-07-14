(Шулер) Ирма Элейн
Место рожденияNebraska, United States
Дата рождения31.01.1908
Дата смерти14.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
?.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович
Бракосочетание
1945
Развод
1960
Смерть
14.07.2001
Lincoln, Middlesex, Massachusetts, United States