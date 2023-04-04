(Мёбиус) Хильдегарда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мёбиус) Хильдегарда

(Мёбиус) Хильдегарда

Место рождения

Sweden

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Sweden
Бракосочетание
1926

Муж: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Иммиграция
1926
Рождение ребёнка
09.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Princeton, Mercer, New Jersey, United States
Место жительства
1930
Иммиграция
1938
New York, New York, United States
Развод
1942

Муж: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close