(Мёбиус) Хильдегарда
Место рожденияSweden
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1926
Иммиграция
1926
Рождение ребёнка
09.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кистяковский Георгий (Джордж) Богданович
Princeton, Mercer, New Jersey, United States
Место жительства
1930
Иммиграция
1938
New York, New York, United States
Развод
1942
Смерть
Неизвестно