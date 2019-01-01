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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1ВОЛОГДА. Губернский.При р. Вологде и рч. Золотуше.710½434172086677758Церквей православных 49 (из них 2 монастыря). Учебные заведения: гимназия, семинария, перворазрядное училище для девиц, уездное и приходские училища. Общественный банк. Показать все
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вологда. (Окрисполком и его отделы,РИК,34 пром. пр. с 1913 раб.,В. Р. 3. с 2586 р.,депо Т. Ч. 13 с 1162 р.,233 торг. зав.,почта,телеграф,телефон городской,телефон межгоро Показать все 446городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.319512974
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9165Вологдагород обл.подчин.59°13'с.ш.39°54'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19701000001г Вологдагород