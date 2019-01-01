город Вологда, город Вологда, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вологда

город Вологда, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Города
1ВОЛОГДА. Губернский.При р. Вологде и рч. Золотуше.710½434172086677758Церквей православных 49 (из них 2 монастыря). Учебные заведения: гимназия, семинария, перворазрядное училище для девиц, уездное и приходские училища. Общественный банк. Показать все

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район
Вологда. (Окрисполком и его отделы,РИК,34 пром. пр. с 1913 раб.,В. Р. 3. с 2586 р.,депо Т. Ч. 13 с 1162 р.,233 торг. зав.,почта,телеграф,телефон городской,телефон межгоро Показать все 446городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.319512974

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область
9165Вологдагород обл.подчин.59°13'с.ш.39°54'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, город Вологда
19701000001г Вологдагород

Мы используем куки для улучшения работы сайта.