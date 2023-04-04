Кистяковская (Эсманская) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковская (Эсманская) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Кистяковский Александр Федорович

Отец ребёнка: Кистяковский Федор

Рождение ребёнка
16.06.1835

Сын: Кистяковский Федор

Отец ребёнка: Кистяковский Федор

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кистяковский Василий

Отец ребёнка: Кистяковский Федор

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