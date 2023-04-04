Кистяковская (Эсманская) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Кистяковский Александр Федорович
Отец ребёнка: Кистяковский Федор
Рождение ребёнка
16.06.1835
Сын: Кистяковский Федор
Отец ребёнка: Кистяковский Федор
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кистяковский Василий
Отец ребёнка: Кистяковский Федор