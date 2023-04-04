Кистяковский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистяковский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
сельский священник, сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Кистяковский Александр Федорович

Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина

Рождение ребёнка
16.06.1835

Сын: Кистяковский Федор

Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кистяковский Василий

Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина

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