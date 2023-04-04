Кистяковский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сельский священник, сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Кистяковский Александр Федорович
Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина
Рождение ребёнка
16.06.1835
Сын: Кистяковский Федор
Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кистяковский Василий
Мать ребёнка: Кистяковская (Эсманская) Ирина